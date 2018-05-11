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القبض على المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات

قضايا وحوادث

لطفى
لطفى

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حقوق الإنسان

قوات الأمن

السجون

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

ألقت قوات الأمن القبض فجر اليوم، الجمعة، القبض على محمد لطفى، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واحتجزت زوجته أمل فتحى، وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات.

وجاء فى بيان نشرته المفوضية، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "قامت قوات الأمن المصري اليوم 11 مايو, في الساعة 2:30 صباحا، باقتحام منزل المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، واحتجزته مع زوجته أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى مصرية، وفي أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم".

وأضاف البيان: "أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها لهذا الهجوم من قبل قوات الأمن ومع ذلك، تعتبر الليلة الماضية سابقة ونقلة نوعية لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز من المهم الإشارة إلى أن المفوضية تعمل على توثيق حالات التعذيب في السجون، والاختفاء القسري، وأيضًا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني، و لذلك  تدين المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي وتدعو إلى الإفراج عنها فوراً تكرر المفوضية المصرية للحقوق والحريات التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة ".


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