فشل في الارتباط بحبيبته.. فانتحر بدمنهور

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انتحار

دمنهور

انتحار شاب

غرق شخص

أمن البحيرة

انتحر شاب بإلقاء نفسه في مياه ترعة المحمودية بدمنهور في البحيرة لمروره بأزمة نفسية.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، يفيد بغرق شخص فى مياه ترعة المحمودية أمام كوبرى إفلاقة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وتم انتشال جثة "أ أ ال" 25 سنة ميكانيكى، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام.

وبسؤال شهود الواقعة من المنطقة، أقروا بأن المتوفى ألقى نفسه بمياه الترعه المشار إليها، لمروره بحالة نفسية سيئة، لارتباطه عاطفياً بإحدى الفتيات وخطبتها لشخص آخر.



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