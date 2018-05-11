بالفيديو.. الأعطال المكانيكية تحرق روما

11 مايو 2018 - 02:03 م

تداول إيطاليون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو لانفجار حافلات للمواصلات العامة في شوارع العاصمة روما بسبب أعطال ميكانيكية، بحسب السلطات، ويعربون عن سخطهم لتنامي الظاهرة.

وانفجرت حافلة ركاب عامة في العاصمة الإيطالية روما بسبب عطل ميكانيكي، يوم الثلاثاء، لتصبح الحادثة العاشرة من نوعها منذ بداية العام الجاري، ولم تتسبب الحوادث في مقتل أي راكب أو راكبة، لكنها أسفرت عن إصابات طفيفة بعض الركاب والسائقين.

وسخر بعض الإيطاليين من تكرار تلك الحوادث في بلد أوروبي، وقال أحدهم على تويتر إن "روما تحترق" في إشارة ساخرة الى حريق روما الكبير عام 64 ميلاديا.

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