  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر02:49 م
بحث متقدم
كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يكشف: 4 مواصفات وراء تألق "صلاح"

عبود الزمر

الزمر : المرأة تشبه الديك في هذه الحالة

حسام غالي: مباراة نهائي الكأس صعبة

موعد مهرجان اعتزال "غالي" والقنوات الناقلة

هيكل والمسيري

هذه نهاية لقاء نادر مع "هيكل والمسيري"

ياسر برهامي وسما المصري

سما المصري وبرهامي "أصحاب سبوبة"

مسجد العاصمة

14 صورة لتفقد "السيسي" العاصمة الإدارية

تذاكر المترو

"المترو" للأغنياء فقط

جمال خاشقجي

خاشقجي : هذا سر انتكاسة الإخوان

هشام عرفات، وزير النقل

وزير النقل: "لما بكون مزنوق بركب المترو"

مريم عبد السلام

بالصور.. سلطات المطار تتحفظ على جثمان الطالبة "مريم"

بالفيديو.. الأعطال المكانيكية تحرق روما

عرب وعالم

الداخلية السعودية: مثيرو شغب أحرقوا حافلة بـ"القطيف"
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

ماذا قال قائد روما عن "صلاح" بعد هزيمة فريقه بخماسية؟

#

بالفيديو..الأهلي يواصل تربعه على القمة بثلاثية سكندرية

#

القاهرة تتسلم رئاسة مجموعة الـ 77 فى روما

#

بالفيديو..عمرو جمال يقود بيدفيست للفوز بكأس جنوب إفريقيا

حريق

ايطاليا

روما

شاحنات

تداول إيطاليون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو لانفجار حافلات للمواصلات العامة في شوارع العاصمة روما بسبب أعطال ميكانيكية، بحسب السلطات، ويعربون عن سخطهم لتنامي الظاهرة.

وانفجرت حافلة ركاب عامة في العاصمة الإيطالية روما بسبب عطل ميكانيكي، يوم الثلاثاء، لتصبح الحادثة العاشرة من نوعها منذ بداية العام الجاري، ولم تتسبب الحوادث في مقتل أي راكب أو راكبة، لكنها أسفرت عن إصابات طفيفة بعض الركاب والسائقين.

وسخر بعض الإيطاليين من تكرار تلك الحوادث في بلد أوروبي، وقال أحدهم على تويتر إن "روما تحترق" في إشارة ساخرة الى حريق روما الكبير عام 64 ميلاديا.

شاهد الفيديو

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "بوتين" يلعب الهوكي من أجل الخير
» سقوط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة
» مصر ترأس 10 دول رفضوا دعوة إسرائيل
» "زيزو" يروي موقفًا لا ينسى لـ"الكابيتانو"
» متحدث "المترو": "كنا بنمهد لكم قبل الزيادة"
» وزير النقل: " هنكون أحسن من اليابان"
» السيسي: "أنا سعيد"
» قصة معاناة رجل لم يمارس الجنس حتى سن الـ37 عامًا
» "ماهر" يطرح حلًا للمصالحة بين الإخوان والدولة
» شاهد.. أب يعض ابنه حتى الموت
» ركاب المترو يرفعون شعار المقاطعة

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون