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12 مايو.. 44 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الإعدادية ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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اللغة العربية

لجنة

تعليم بني سويف

الإعدادية

امتحان

صرح محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بأن 44 ألف طالب وطالبةً يؤدون امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 12 مايو وحتى الأربعاء 16 مايو.

وتبدأ بمادة اللغة العربية الفترة الأولى ثم مادة الكمبيوتر في الفترة الثانية، الجدير بالذكر أن لجنة الإدارة برئاسة علي عسقلاني قد انتهت من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على اللجان والبالغ عددها ""279" لجنة على مستوى المديرية. 

وفي سياق متصل استعدت لجنة التقدير برئاسة رضا الخولي لتقدير الدرجات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحان من خلال 30 لجنة لجميع المواد الدراسية ويبدأ تقدير مادة اللغة العربية يوم الأحد 13 مايو. 

وشدد وكيل الوزارة على توفير سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات كما طالب بالدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وتصحيح كل جزئية لمصلحة الطلاب.

وطالب وكيل الوزارة من رؤساء اللجان توفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لأداء الامتحان وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته إلى لجنة النظام والمراقبة برئاسة محمد البدري بضرورة مراعاة الدقة في رصد الدرجات ومراجعتها بكل دقة.

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