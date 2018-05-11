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تحصين 283 ألف رأس ماشية ضد الأوبئة ببني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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الحمي القلاعية

الابقار

تحصين

بيطرى بنى سويف

الجلد العقدى

أعلن الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، عن إجمالي تحصينات المواشي منذ شهر يناير الماضى وحتى شهر مايو الحالى بلغت 283 ألفًا و967 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والماعز والأبقار والأغنام ضد أمراض الجلد العقدى والجدرى والحمى القلاعية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري، أنه تم تحصين 105 آلاف و792 من الأبقار، و56 ألفًا و410 من الأغنام والماعز ضد "الجلد العقري" والجدرى بإجمالى 162 ألفًا و220 من الأبقار والماعز والأغنام، وتحصين 106 آلاف و922 من الأبقار، و12 ألفًا و840 من الجاموس، و1856 من الأغنام، و129 من الماعز بإجمالى 121 ألفًا و747 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الحمى القلاعية .

يذكر أنه تم رصد حالة مصابة بالجلد العقدي في مدرسة الثانوية الزراعية بمركز ناصر شمال المحافظة وتم إعدامها منعًا من انتشار المرض وإجراء تحصين حلقى حول البؤرة فى محيط 9 كيلومترات بجميع الاتجاهات وأغلقت مديرية الطب البيطرى أسواق الماشية بقرية قمن العروس بالواسطى ومركز ناصر وبليفيا بمركز بنى سويف بعد اكتشاف انتشار مرض الجلد العقدي في تلك الأماكن لمنع نقل وانتشار المرض.

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