بالفيديو..خطيب الجمعة يفاجيء البشير بانتقادات لاذعة

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الضرائب

عمر البشير

غلاء الأسعار

انتقادات

خطيب الجمعة

تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو  لأحد الخطباء بأحد المساجد السودانية يوجه انتقادا لاذعا للرئيس السوداني عمر البشير أثناء الخطبة.

جاء هذا بعدما طلب بعض المقربين من الرئيس الخطيب بالثناء على البشير ومدحه ، حيث حضر الرئيس السوداني لأداء صلاة الجمعة في أحد المساجد

لكن الخطيب فاجأ الجميع بما قاله للرئيس ، حيث انتقد سياسات البشير وأنه كان قد وعد بحزمة من الإصلاحات في الاقتصاد والضرائب وغيرها ، ولم ير المواطن إلا عكس هذه التصريحات من الغلاء والزيادات الجمركية والضرائب.

ولم يتس للمصريون التحقق من صحة الفيديو ، وهل كان الرئيس البشير متواجدا بالفعل أثناء الخطبة ، أم أنها خطبة عامة وليست وجها لوجه مع البشير داخل المسجد.
شاهد الفيديو:

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