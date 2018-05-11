"أبو شقة" يطالب الحكومة بإصلاح المحليات

11 مايو 2018 - 03:06 م

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الحكومة المصرية، بضرورة السعي لإصلاح حقيقي داخل المحليات ووضع قانون يضمن انتخابات نزيهة وعادلة لمحاربة الفساد بهذه المؤسسات الداخلية، مشيرًا إلى أن التجربة الدنماركية فى هذا الملف من خير الشواهد ومن الممكن أن يؤخذ بها في القضاء على المحسوبية وتحقيق الديمقراطية داخل المحليات.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مقاله الذى نشر بجريدة "الوفد" تحت عنوان "حق المواطن فى الشأن المحلى"، أن أهم ركيزة لبناء دولة ديمقراطية حديثة فى مصر هى ضرورة إصلاح المحليات كوسيلة فعالة على الأرض، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق على شكل نظام محلى من حيث المستوى والاختصاص، ووضع علاقة بين المؤسسات الرسمية للدولة، والأجهزة المحلية المنتخبة

ومضى الخبير القانونى مستكملا :" فى جامعة القاهرة عقدت ندوة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية لخبير المحليات الدنماركى "هولجر بيندت" ليقدم رؤيته عن المحليات فى الدنمارك والهدف كان من المحاضرة الاطلاع على التجربة الدنماركية فى إقامة نظام حكم محلى فعال فى مصر ،إن الدنمارك حققت رفاهية كبيرة لما قامت به من تأسيس نظام حكم محلى ناجح تحت إشراف الدولة يحدد نشاطه البرلمان وليس الحكومة, ويعتمد على مبدأ التوازن بين النفقات، والمهام الموكلة إليه. لدرجة أن المواطن الدنماركى أصبح ابن المحليات منذ لحظة ولادته، وحتى وفاته من حيث الخدمات العامة من صحة وتعليم ومياه وكهرباء وطرق وتخطيط عمرانى ومرافق وتشغيل واقتصرت فقط مهام الحكومة على الأمن والسياسة العامة للدولة وأصبح نصيب المحليات فى الدنمارك 70% من إجمالى موارد الدولة العامة. وهى أعلى نسبة للمحليات فى أوروبا والعالم ".



