» بعد الانسحاب من نهائي الكأس..عقوبات مشددة تنتظر سموحة

11 مايو 2018 - 03:54 م

قرر مجلس إدارة نادي سموحة، برئاسة المهندس محمد فرج عامر الانسحاب بشكل رسمي من نهائي بطولة كأس مصر والمقرر إقامته أمام الزمالك الثلاثاء المقبل.

وتنص اللائحة على توقيع غرامة مالية وحرمان الفريق المنسحب من المشاركة فى كأس مصر لمدة موسم.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، قرر عقد اجتماع طارئ غدا، السبت، لبحث تداعيات الأزمة الحالية بين الاتحاد وفرج عامر رئيس نادى سموحة، بسبب هوية حكام نهائى كأس مصر المقرر إقامته الثلاثاء المقبل بين الزمالك وسموحة .

ودخل فرج عامر فى أزمة كبيرة مع اتحاد الكرة بعد رفض الجبلاية الاستعانة بحكام أجانب فى نهائى الكأس، وأصدر الاتحاد بياناً أكد خلاله أن طاقم مصرى سيدير نهائى الكأس، وهو ما أشعل الأزمة وهدد فرج عامر بالانسحاب من الكاس، كما قرر تقديم شكوى للفيفا ضد الجبلاية.