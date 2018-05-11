أقبل رمضان فهل استعد المسلمون لإستقباله ؟

المستشار / حمدى الشيوي
إن رمضان شهر طهارة قلب وطهارة جوارح وصدق نية وجنان وعفة فرج ولسان وصيام وقيام وقرآن .
فهل تهيأت النفوس للأوبة والتوبة ، وأن تفتح مع ربها صفحة جديدة بخصال وأخلاق حميده ، وبعبادة مخلصة سديدة ؟
إن همجية الحياة وفوضى العيش وإضطراب النفوس ، وطغيان الفلوس أمور تدعو المرضى إلى المصحة التى ترتب لهم عفوا وعافية وصحة .
إن الله سبحانه وتعالى غنى عنا وعن صيامنا لكنه سبحانه رحيم بنا ففرض علينا شهراً نتدارك فيه نقائصنا ونجمل فيه خصائصنا .
قال صلى الله عليه وسلم :
" خسر من فات رمضان ولم يغفر له "
نعلم جميعاً أن المعاصى صارت فى مجتمعنا ظواهر إجتماعية فالسرقة والزنا والغش فى كل شيئ والبذاءة فى القول والفعل عمت وطمت إلا من رحم الله .
والله سبحانه وتعالى يدعونا جميعاً أن نفتح قلوبنا ونفوسنا لضيف كريم جاء يعلم ويؤدب ويربى .
فهل نحن مستعدون لندخل بيت الملائكية ونترك زريبة الحيوانية ؟!!
أيها المسلم ما أجملك وأكملك وأنت تسجد وتقترب ، وعن الفوضى والهمجية تغترب ، وأنت تحنو على الضعفاء والفقراء شفقة ونفقة إبتغاء وجه ربك .
ما أجملك وأكملك وأنت تقرأ القرآن وربك يكلمك كلامه ويسبغ عليك رحمته وسلامه .
إن العقلاء يفهمون ويدركون لذا تراهم ينيبون ويتوبون ويرجعون ، وهم بشهر رمضان يرحبون ويسعدون ويفرحون .
" اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات "
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