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أقبل رمضان فهل استعد المسلمون لإستقباله ؟

وجهة نظر

حمدي الشيوي
حمدي الشيوي

المستشار / حمدى الشيوي

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إن رمضان شهر طهارة قلب وطهارة جوارح وصدق نية وجنان وعفة فرج ولسان وصيام وقيام وقرآن .

فهل تهيأت النفوس للأوبة والتوبة ، وأن تفتح مع ربها صفحة جديدة بخصال وأخلاق حميده ، وبعبادة مخلصة سديدة ؟

إن همجية الحياة وفوضى العيش وإضطراب النفوس ، وطغيان الفلوس أمور تدعو المرضى إلى المصحة التى ترتب لهم عفوا وعافية وصحة .

إن الله سبحانه وتعالى غنى عنا وعن صيامنا لكنه سبحانه رحيم بنا ففرض علينا شهراً نتدارك فيه نقائصنا ونجمل فيه خصائصنا .

قال صلى الله عليه وسلم :

" خسر من فات رمضان ولم يغفر له "

نعلم جميعاً أن المعاصى صارت فى مجتمعنا ظواهر إجتماعية فالسرقة والزنا والغش فى كل شيئ والبذاءة فى القول والفعل عمت وطمت إلا من رحم الله .

والله سبحانه وتعالى يدعونا جميعاً أن نفتح قلوبنا ونفوسنا لضيف كريم جاء يعلم ويؤدب ويربى .

فهل نحن مستعدون لندخل بيت الملائكية ونترك زريبة الحيوانية ؟!!

أيها المسلم ما أجملك وأكملك وأنت تسجد وتقترب ، وعن الفوضى والهمجية تغترب ، وأنت تحنو على الضعفاء والفقراء شفقة ونفقة إبتغاء وجه ربك .

ما أجملك وأكملك وأنت تقرأ القرآن وربك يكلمك كلامه ويسبغ عليك رحمته وسلامه .

إن العقلاء يفهمون ويدركون لذا تراهم ينيبون ويتوبون ويرجعون ، وهم بشهر رمضان يرحبون ويسعدون ويفرحون .

" اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات "

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