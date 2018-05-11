تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، تراجعًا مفاجئًا خلال تعاملات اليوم، الجمعة، بعد بيانات اقتصادية متبانية، حيث يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية.

وبحلول الساعة 12:00 صباحاً (10:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1936 دولار، كما هبط أمام الين بنحو 0.08% مُسجلاً 109.31 ين.

فيما انخفضت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2% عند 1.3546 دولار، بينما تراجعت أمام الفرنك السويسري عند 1.0006 فرنك بنسبة انخفاض 0.3%.

وفي الأسبوع الجاري ارتفعت العملة الأمريكية لأعلى مستوى في 2018، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من اتفاق إيران النووي، لكن العملة فقدت مكاسبها بعد ذلك واتجهت نحو تسجيل خسائر.

أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فصعد بنحو 0.1% إلى  92.550 دولار.



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