  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
أرشيفية

زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

الدولار

تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

نتائج الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر

مفاجأة.. سموحة ينسحب من نهائي كأس مصر

صلاح

قرار حاسم من "صلاح" بشأن انتقاله إلى الريال

غادة شريف

رسالة قاسية من "غادة الشريف" لحكومة «إسماعيل»

عمر البشير

بالفيديو..خطيب الجمعة يفاجيء البشير بانتقادات لاذعة

كلوب ومحمد صلاح

"كلوب" يكشف: 4 مواصفات وراء تألق "صلاح"

عبود الزمر

الزمر : المرأة تشبه الديك في هذه الحالة

حسام غالي: مباراة نهائي الكأس صعبة

موعد مهرجان اعتزال "غالي" والقنوات الناقلة

هيكل والمسيري

هذه نهاية لقاء نادر مع "هيكل والمسيري"

زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

زعيم روحى ينتظره السجن مدى الحياة لاغتصاب فتاة 16 عامًا

#

مقتل زعيم تنظيم "داعش"

#

البنتاجون: غارة جوية ضد القاعدة باليمن

#

الجيش اليمني يحرر جبل الضراوية في صعدة

السعودية

اليمن

الحوثى

زي نسائي

أفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن مصادر يمنية، كشفت أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، لجأ إلى الهروب من منزله في زي نسائي، لمنع كشفه، متوجهًا إلى جهة غير معلومة بصحبة قيادة بارزة في الميليشيات الحوثية.

وكان مصدر مقرب من أسرة الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، كشف للصحيفة ذاتها في وقت سابق، أن الأيام المقبلة ستشهد اصطياد رءوس كبيرة في عصابة الحوثي؛ وذلك بعد انتصارات الجيش اليمني والمقاومة في معركة الساحل الغربي وجبهة صعدة.

وأوضح أن قادة المليشيات الحوثية يعيشون وضعًا تعيسًا، بعدما تمكنت المقاومة من الوصول إلى خرائط تحركاتهم، وتحديد أماكن اختبائهم، خاصةً في الحديدة وصنعاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ضيق الخناق على مركز محافظة صعدة من قبل قوات التحالف، بعد تحرير عدد من المديريات، وتحالف قبائل صعدة واجتماع شيوخها ورؤسائها، وهو ما تسبب في إرباك القادة العسكريين لميليشيات الإرهاب الحوثية؛ الأمر الذي دعاهم إلى تهريب زعيمهم خارج محافظة صعدة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

موقفنا من الصراع الإيراني الإسرائيلي في سوريا

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد

(ما شاء الله سبعة ملايين امرأة عاملة فى مصر)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بعد الانسحاب من نهائي الكأس..عقوبات مشددة تنتظر سموحة
» "بوتين" يلعب الهوكي من أجل الخير
» سقوط عاطلين بحوزتهما أقراص مخدرة
» مصر ترأس 10 دول رفضوا دعوة إسرائيل
» "زيزو" يروي موقفًا لا ينسى لـ"الكابيتانو"
» متحدث "المترو": "كنا بنمهد لكم قبل الزيادة"
» وزير النقل: " هنكون أحسن من اليابان"
» السيسي: "أنا سعيد"
» قصة معاناة رجل لم يمارس الجنس حتى سن الـ37 عامًا
» "ماهر" يطرح حلًا للمصالحة بين الإخوان والدولة
» شاهد.. أب يعض ابنه حتى الموت

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون