مفاجأة حول انسحاب «سموحة» من نهائي الكأس

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المصريون

الزمالك

سموحة

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن نادي سموحة لم يرسل أي مخاطبات رسمية تفيد بانسحابه من مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك والمحدد لها يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع «سويلم»: أن هناك لائحة تحكم مسابقة كأس مصر، وأن هناك عقوبات ستطال فريق سموحة في حال الانسحاب رسميًّا من البطولة، ولكن يبقى الكلام عنه سابق لأوانه لحين وصول خطاب رسمي من النادي السكندري يؤكد الانسحاب.

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة بين سموحة واتحاد الكرة بسبب هوية حكم المباراة، حيث يريد الفريق السكندري إسناد المباراة إلى حكم أجنبي في حين قرر اتحاد الكرة تعيين حكم مصري.


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