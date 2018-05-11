وزير النقل: "ضميري مرتاح"

11 مايو 2018 - 04:37 م

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، أن قرار رفع أسعار تذاكر المترو جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنه اتخذ القرار و"ضميره مرتاح"، حسب قوله.

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهارده"، على قناة "الأولى" الفضائية، مع الإعلامية رشا نبيل، أنه ليس مقصودًا أن يكون القرار يوم "الخميس"، معقبًا: "نطبق قراراتنا يوم الجمعة والسبت، وقرارات اليوم مش مقصودة، والأمر لم يكن يحتمل التأجيل حتى ولو ليوم واحد، ولازم أصارح الناس.. مش هنافق حد على حساب أصول ومرافق الدولة".

وأوضح أن الشهر المقبل سيتم الإعلان عن تعاقد مع البنك الاستثمار الأوروبي والتعمير والتنمية الأوروبي، وتعاقد آخر مع وكالة التنمية الفرنسية بتمويل قيمته 730 مليون يورو، مشيرًا إلى أن تكلفة تطوير الخط الأول ستصل لـ 30 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير البنية الأساسية، من خلال تطوير الإشارات وتغيير القضبان ونظم الاتصالات والتغذية الكهربائية، كما سيتم التعاقد على 32 قطار مترو مكيف.



