استشهاد فلسطينيين وإصابة 167 برصاص الاحتلال الإسرائيلي

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استشهاد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد اثنين وإصابة 167 آخرين بالرصاص الحي أو بقنابل الغاز التي أطلقها جنود إسرائيليون على الشبان المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن فلسطينيًا استشهد بطلق ناري في الصدر شرق خان يونس فيما استشهد الآخر في جباليا، كما أصيب 167 فلسطينيا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز، بينهم 7 في حالة خطيرة شرق القطاع.

وكان بين المصابين صحفي واحد، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا شمال القطاع.

ونجح الشبان الفلسطينيون في إطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود ما أدى لاندلاع حرائق في الشرق من السياج الأمني قامت على إثره قوات من الدفاع المدني الإسرائيلي بالتوجه للمكان وإطفاء الحرائق.

وأطلق الفلسطينيون اسم "الإعداد والنذير" على الجمعة السابعة مؤكدين مواصلة التظاهر يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وسط مشاركات واسعة دولية.

وفي هذه الأثناء، تصاعدت ألسنة اللهب في موقع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها الشبان، كما شوهدت حرائق أخرى شرق غزة، فيما تجددت الاشتباكات قرب حاجز بيت إيل في رام الله بين المتظاهرين والجنود الإسرائيليين.



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