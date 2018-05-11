شهيد و731 إصابة في «مسيرات العودة» بغزة

11 مايو 2018 - 04:38 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني، فيما أصيب 731 آخرين بجراح مختلفة وبالاختناق جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة، في غزة في بيان وصل وكالة الأناضول، إن الفلسطيني جبر سالم أبو مصطفى (40 عاما) استشهد بعد تعرضه للرصاص الحي في منطقة الصدر على حدود مدينة خانيونس جنوبي القطاع، ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية الأحداث نهاية الشهر الماضي إلى 50 شهيدا.كما قال القدرة، إن عدد الجرحى ارتفع إلى 731 فلسطينياً، بجراح مختلفة وبالاختناق، مبينا أن 305 منهم وصلوا المشافي، (أصيب 146 منهم بالرصاص الحي) فيما تم معالجة البقية في النقاط الطبية المنتشرة قرب المنطقة الحدودية.وأوضح أن جراح 3 حرجة للغاية، و10 خطيرة، و186 متوسطة و106 طفيفة.

ومن بين الجرحى 38 طفلا و12 سيدة، و3 مسعفين و4 صحفيين.

الشهيد جبر أبو مصطفى (40 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق خانيونس اليوم pic.twitter.com/xz8KIa1P4b — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

ونجح الشبان الفلسطينيون في إطلاق عشرات الطائرات الورقية المحملة بشعلة نارية نحو الحدود ما أدى لاندلاع حرائق في الشرق من السياج الأمني قامت على إثره قوات من الدفاع المدني الإسرائيلي بالتوجه للمكان وإطفاء الحرائق.

وأطلق الفلسطينيون اسم "الإعداد والنذير" على الجمعة السابعة مؤكدين مواصلة التظاهر يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، وسط مشاركات واسعة دولية.

الأتراك والعرب يتظاهرون معاً في اسطنبول دعماً لمسيرة العودة الكبرى في فلسطين pic.twitter.com/Bui4iWQP32 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

وفي هذه الأثناء، تصاعدت ألسنة اللهب في موقع الجيش الإسرائيلي شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها الشبان، كما شوهدت حرائق أخرى شرق غزة، فيما تجددت الاشتباكات قرب حاجز بيت إيل في رام الله بين المتظاهرين والجنود الإسرائيليين.

صور من استهداف الاحتلال للأطفال المشاركين في مسيرة العودة السلمية شرق قطاع غزة pic.twitter.com/T0DjSFh7i5 — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

توافد آلاف الفلسطينيين نحو مخيم العودة شرق خانيونس للمشاركة في جمعة "النذير" بمسيرات العودة pic.twitter.com/NbiDnTy9NU — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018

#صور إصابة الصحفي ضياء أبو عون خلال تغطيته مسيرة العودة شمال قطاع غزة pic.twitter.com/o24ZZGXQOx — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 11 مايو 2018





