» إسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول الضفة 4 أشهر

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القدس

الضفة الغربية

عكرمة صبرى

خطيب الأقصى

قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، إن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول الضفة الغربية لمدة أربعة أشهر.

وأوضح "صبري"، في تصريحات صحفية بهذا الصدد، أن "السلطات الإسرائيلية سلّمته الخميس قرارا عسكريا بمنعه من دخول الضفة أربعة أشهر استنادا إلى قانون الطوارئ الصادر عام 1945 إبان الانتداب البريطاني"، وأن "إصدار القرار تم بمبرر أنني أشكل خطرا على أمن إسرائيل".

وأكد نجله عمار صبري، أن السلطات الإسرائيلية استدعت والده إلى مقر شرطة المسكوبية في القدس، وسلمته أمرا يقضي بمنعه من دخول مناطق السلطة الفلسطينية بتاتا لمدة أربعة أشهر كاملة من تاريخ تسلمه الأمر.

ووصف الشيخ صبري القرار بأنه مرفوض وأن هدف مثل هذه القرارات تقييد حرية الحركة ومصادرة حرية الكلام.



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