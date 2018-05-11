» «ماكمانامان»: لم أتوقع تألق «صلاح» مع ليفربول

11 مايو 2018 - 05:03 م

أشاد ستيف ماكمانامان، أحد أساطير فريق ليفربول، بالمستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح مع الريدز والمنتخب الوطني، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في نادي ليفربول لموسم 2017 – 2018.

وقال ماكمانامان، فى تصريحات للصفحة الرسمية لنادى ليفربول بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "ما قدمه محمد صلاح يعد من أفضل المواسم الأولى فى تاريخ ليفربول، لا أحد كان يتوقع تألق اللاعب المصرى عندما جاء إلى هنا قبل 9 أشهر".

وأضاف، "محمد صلاح أذهل الجميع، انظروا إلى طريقة اللاعب المصرى فى إنهاء الفرص وثباته أمام مرمى الخصوم، لقد شاهدت العديد من المباريات لمحمد صلاح عندما كان لاعبًا فى روما الإيطالى، وشاهدت مدى التطور الكبير الذى حل به".

واصل أسطورة ليفربول تصريحاته قائلاً، "كنت أعلم أن محمد صلاح لاعب جيد للغاية وسيكون إضافة قوية ورائعة لفريق ليفربول، على الصعيد الشخصى لم أتوقع أن يتوهج اللاعب المصرى بهذا الشكل فى موسمه الأول هنا".

وعن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الشهر المقبل، قال، "ما سيقدمه محمد صلاح مع منتخب بلاده يتوقف على زملائه، هو من تسبب فى صعود الفراعنة لمونديال روسيا بجانب هدوء أعصابه عندما سدد ركلة الجزاء الحاسمة فى شباك الكونغو برازافيل".

وتابع، "كلنا نعلم أن محمد صلاح أسطورة فى مصر، وإذا نجح منتخب مصر فى الصعود لدور الـ 16 سيكون أمرًا رائعًا، أتوقع أن يتألق اللاعب مع منتخب بلاده فهو يشكل جزء مهم من مسيرته".

اختتم نجم ليفربول السابق تصريحاته قائلاً، "الضغط الأكبر سيكون على محمد صلاح، فهو مثل كريستيانو رونالدو فى البرتغال، وليونيل ميسى فى الأرجنتين، إنه يحمل أحلام منتخب مصر على كتفيه".

وكانت قرعة بطولة كأس العالم التى أقيمت بالعاصمة الروسية "موسكو" فى ديسمبر الماضى، أوقعت منتخب مصر فى المجموعة الاولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية وأوروجواى.