رفع تذاكر المترو.. هل حققت مصر العدالة الاجتماعية؟

11 مايو 2018 - 05:28 م

علقت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، على قرار الحكومة المصرية برفع أسعار تذاكر المترو، مبدية تعجبها من تبرير الحكومة بأن تلك الزيادة تأتي تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وقالت "أ ف ب"، في تقرير لها، إن رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق جاء بنِسَب تتراوح بين 50? و350?، إلا أنه من اللافت أن بيان وزارة النقل اعتبر أن أحد أهداف الزيادة هو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث أكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، بدوره أن الزيادة تأتي من باب العادلة الاجتماعية التي نادى بها الكثير من المواطنين حتى لا يتساوى من يستقل المترو لمحطة واحدة بمن يتخطى 15 محطة.

وأشارت إلى نشر بعض الصحف المصرية تقارير تحدثت فيها عن (تحريك) أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وعقدت مقارنة مع هذه الأسعار في بلدان أخرى لتخلص بأن مترو أنفاق القاهرة هو الأرخص

وسخر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي من هذه المقارنة، مطالبين بمقارنة الرواتب والدخل ومستويات الخدمات الصحية والتعليمية، وأعربوا عن استيائهم من القرار معلقين على القرارات الحكومية المفاجئة التي تصدر عادة يوم الخميس وتطبق يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الأسبوعية.