» شاب يحاول الانتحار من أعلى برج شبكة محمول بالعجوزة

11 مايو 2018 - 05:30 م

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ شاب صعد أعلى برج خاص بشبكة شركة هواتف محمولة بشارع السودان بالعجوزة، دون معرفة سبب صعوده.

واستعانت قوات الحماية المدنية برافعة للصعود للبرج في محاولة لمساعدته على الهبوط، في الوقت الذي ظهرت على متسلل البرج بعض العلامات التى تشير إلى أنه غريب الأطوار حيث بدأ في محاولة تحطيم الأجهزة الخاصة بالبرج رافضا الاستجابة لرجال الحماية المدنية.

وعقب عدة محاولات نجح رجال الحماية المدنية فى إقناع الشخص بالعدول عن فكرة القفز من أعلى، ونجحوا فى انقاذه.



