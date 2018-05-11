تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

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الحياة السياسية

الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب
الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب

خالد الشرقاوي

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المعارضة

ممدوح حمزة

حازم عبدالعظيم

عمرو أديب

وجه المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، رسالة شديدة اللهجة إلى الإعلامي عمرو أديب ينتقد فيها تساؤله حول سبب غياب المعارضة عن الشارع المصري.

وقال "حمزة" في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، "عمرو أديب بدأ يحرف ويخطره: بيسأل أين المعارضة؟".

وأجاب الناشط السياسي على سؤال "أديب" قائلًا: "ممنوعين !!! وانت شخصيا حاولت تعمل لقاء معي عن كتابي الانفتاح علي مصر وفشلت تأخذ إذن.. بالرغم من اشادتك بالكتاب"، حسب قوله.

وفي الإطار ذاته، علق الناشط السياسي حازم عبدالعظيم على تغريدة "حمزة" قائلًا: "عمرو اديب يعرف الإجابة ..وهو بيستهبل .. وبيضرب ويلاقى".

وأضاف "عبدالعظيم": "هذا هو سبب إحتقاري الشديد له .. انه عامل عبيط .. أكثر احتقارا من باقى المطبلاتية اللي بياكلوا عيش .. عمرو اديب عايز يعيش في دور الاعلامي المستقل المحترم الغير مركوب مخابراتيا ..بالضحك على الناس"، حسب قوله.

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد قال إن المعارضة في مصر موسمية، متسائلًا: "فين خالد علي وحمدين صباحي دلوقتي، مش بيطلعوا غير أسبوع في السنة".

وتابع "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e "، مساء الأربعاء، أن هناك أجهزة مخابرات في مصر تجيب كل يوم عن أكثر شخص مؤثر في مصر، معقبًا: "دي معلومة، مش بقول كده وخلاص"، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان لم تمت.

وطالب بوجود رؤية للحياة السياسية في مصر حتى لا نتفاجئ بالإخوان في السلطة مرة أخرى، متابعًا:" الإخوان وصلوا للحكم بعد 80 سنة طوبة على طوبة، بنفس طريقة النمل".


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