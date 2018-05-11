بالفيديو.. مرتضى لـ«فرج عامر»:«لو راجل انسحب»

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المصريون

الزمالك

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فرج عامر

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن ناديه ليس طرفا فى انسحاب نادى سموحة من نهائى كأس مصر المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، مطالبا المهندس محمد فرج عامر رئيس سموحة بالهدوء.

وقال مرتضى منصور: «ما تعقل يا فرج فيه ايه.. أنت عندك 80 سنة.. أنت إزاي رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.. وبتتصرف بطريقة صبيانية».

وشدد منصور، أن ما ذكره فرج عامر بأن هناك حكمًا تحدث معه يعتبر كارثة بكل المقاييس، مضيفًا «لو أنت راجل ودكر أبعت جواب رسمي بالانسحاب».

وأوضح، أن رئيس سموحة افتعل مشكلة بدون وجودها فى الأساس، مطالبا رئيس النادي السكندري بإخراج الزمالك من أي سياق قائلاً:"أنت مش لاقى جن على مقاس الماتش؟.

وأضاف: «فين الدولة اللي سايباك تبيع بسطرمة ولانشون من لحم الحمير.. واللي سايبنيك تأخد أرض في برج العرب بجينه للمتر.. الدولة اللي أنت أهانتها إمبارح.. العصير بتاعك في دود».

وطالب مرتضى منصور، فرج عامر بإعمال العقل وأن يرسل خطابا رسميا بالانسحاب من الكأس لإيضاح الأمور، منبها رئيس سموحة بأن ما يفعله يقود حملة لإرهاب الحكام، والزمالك لن يسمح بذلك حيث إنه أكبر نادٍ فى مصر مع النادى الأهلي.


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