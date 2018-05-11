» بالفيديو.. تعرف على رسالة «غالي» في مهرجان اعتزاله

11 مايو 2018 - 07:07 م

حرص حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى جماهير الأهلي، التي تواجدت في اليوم في مدرجات ملعب هزاع بن زايد، لحضور مهرجان اعتزاله.

وأضاف في كلمته التي سبقت مهرجان اعتزاله، «أشكر إدارة النادي الأهلي على مشاركتها في مهرجان اعتزالي».

وأوضح إنه يوجه الشكر لأسرته التي تحملته كثيرا في مشواره مع الكرة، مؤكدا أن اليوم هو الأخير له في رحلته مع الساحرة المستديرة.

وذكر غالي أنه يوجه الشكر لوالده ووالدته، موجهًا التحية أيضا لروح شهداء النادي الأهلي.