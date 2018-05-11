  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
غالي يعود إلى تدريبات الأهلي الجماعية

بث مباشر.. مباراة الأهلي وأياكس الهولندي

زيارة السيسي للعاصمة الإدارية

ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟

نهر النيل

هكذا ضيعت مصر حقوقها في نهر النيل

الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

مترو الأنفاق

رفع تذاكر المترو.. هل حققت مصر العدالة الاجتماعية؟

مرتضى وفرج عامر

بالفيديو.. مرتضى لـ«فرج عامر»:«لو راجل انسحب»

وزير النقل هشام عرفات

وزير النقل: "ضميري مرتاح"

الدولار

تدهور مفاجئ للدولار أمام العملات الرئيسية

أرشيفية

زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

مسيرة العودة الكبرى

استشهاد فلسطينيين وإصابة 167 برصاص الاحتلال الإسرائيلي

رسالة تحذير من «ميدو» للاعبي الزمالك

الرياضة

ميدو
ميدو

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"ميدو" يشكر لاعبي الزمالك على الأداء الرجولي

#

هجوم من جماهير برشلونة على "ميدو"

#

«النني» لـ«ميدو»: «أنت ضهرنا في روسيا»

#

جماهير الزمالك لفريقها: "عادي متعودين سنظل أوفياء"

المصريون

الزمالك

سموحة

ميدو

طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، لاعبي الفريق الأبيض بالحصول على لقب كأس مصر، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، أمام سموحة، بملعب الجيش في مدينة برج العرب.

وكتب «ميدو» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسالتي إلى لاعبي الزمالك بأن يقاتلوا حتى أخر دقيقه وأن يذيقوا عامر نفس مرارة الهزيمة التي ذاقها في نهائي كأس 2014 على يد أولاد الزمالك!!».

يذكر أن أحمد حسام ميدو، قاد الفريق الأبيض للفوز ببطولة كأس مصر، في عام 2014، على سموحة، بهدف دون رد، إبان توليه المسئولية الفنية للفريق الأبيض.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة تحذير من «ميدو» للاعبي الزمالك
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي والمصري
» بالفيديو.. تعرف على رسالة «غالي» في مهرجان اعتزاله
» مقتل حارس عقار وإصابة 5 أمناء شرطة بالسلام
» بالصور.. لاعبو الزمالك يذبحون عجلًا قبل نهائي الكأس
» إسرائيل تمنع خطيب الأقصى من دخول الضفة 4 أشهر
» شاب يحاول الانتحار من أعلى برج شبكة محمول بالعجوزة
» «ماكمانامان»: لم أتوقع تألق «صلاح» مع ليفربول
» بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء عرض مسرحي
» «حياة» تنظم مؤتمرها السنوى لدعم السجينات
» مفاجأة.. حول انسحاب «سموحة» من نهائي الكأس

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • عشاء

    08:16 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون