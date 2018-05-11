ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟

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زيارة السيسي

العاصمة الإدارية

زيادة أسعار المترو

تساءل الدكتور حازم عبدالعظيم، الناشط السياسي، حول هدف توقيت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الإدارية، عقب قرار رفع أسعار تذاكر المترو مباشرة.

وكتب "عبدالعظيم" في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، "ارتفاع سعر #المترو حدث هام ..يؤثر على قطاع كبير جدا من الشعب ..وما سيتبعه من غلاء . سيزيد من طفح المعاناة الحالي".

وأضاف الناشط السياسي في تغريدته: "توقيت زيارة السيسي تاني يوم لعاصمته الادارية الجديدة الفخمة ولابس تي شيرت وسط افراد الجيش كالعادة .يدعو للتأمل والاستغراب! هل مقصود؟ اكيد مقصود؟ماذا يقصد الرئيس اذن ؟".

وكانت الحكومة قد أعلنت عن 3 زيادات جديدة أمس الخميس، جاء على رأسها قرار وزارة النقل بتغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، وكذلك أسعار جلسات الغسيل الكلوي على نفقة الدولة التي ارتفعت إلى الضعف، بالإضافة إلى زيادة أسعار السجائر.

وشمل الحد الأدنى لتذكرة المترو 3 جنيهات للمنطقة الأولى والمحددة من "محطة إلى 9 محطات"، و5 جنيهات للمنطقتين بمجموع "16 محطة"، و7 جنيهات للثلاث مناطق والتي تبدأ من "16 محطة فيما فوق".

وزار الرئيس السيسي صباح اليوم الجمعة بعض المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، معربًا عن ارتياحه لسير تطبيق هذه المشاريع، وكتب على "تويتر": "سعدت جدا بما شاهدته من إنجاز عظيم تصنعه الأيادي المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة".

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