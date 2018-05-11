» شرط وحيد لـ«سموحة» لخوض نهائي الكأس

11 مايو 2018 - 08:02 م

كشف وليد عرفات نائب، رئيس نادي سموحة، عن شرط وحيد للتراجع عن قرار الانسحاب من نهائي كأس مصر، المقرر إقامته الثلاثاء المقبل، أمام الزمالك، في ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقال «عرفات» في تصريحات صحفية، سموحة وضع شرطًا واحدًا لن يتم التنازل عنه وهو استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء وعدم إسناد اللقاء للتحكيم المصري.

وأتم: نتواصل في اجتماعاتنا بشكل مستمر ولا نريد سوى العدالة والحفاظ على حقوق النادي.

يذكر أن سموحة سيواجه الزمالك بنهائي كأس مصر المقرر إقامته بملعب استاد برج العرب بالإسكندرية الثلاثاء المقبل.