«النور»: إسرائيل مازالت العدو

11 مايو 2018 - 08:18 م

استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، احتفال الاحتلال الإسرائيلي بذكرى اغتصابه للأرض الفلسطينية، من أحد فنادق القاهرة، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني سيظل عدوًا للعرب والمسلمين إلى الأبد.

وقال "مخيون"، في بيان له، تعليقًا على الاحتفال "بمرور سبعين عامًا على قيام دولته اللقيطة على جزء عزيز من الأرض العربية والإسلامية"، إن "هذا الكيان الذى اغتصب أرضنا ودنس مقدساتنا وقتل الآلاف من أبنائنا، والذى تتجسد فيه كل معانى الإرهاب والغدر والخيانة والإجرام والعنصرية البغيضة".

وأكد "الكيان الصهيونى سيظل عدوا بغيضا مهما حاول المطبعون، وسيظل منبوذا من كل مسلم وعربى ووطنى مخلص"، وأن الاحتلال مصيره للزوال ويعود الحق لأصحابه مهما طال الزمان.