كيف تمكن «برج بيزا» المائل من الصمود في مواجهة الزلازل؟

11 مايو 2018 - 08:26 م

تمكن 34 عالمًا من تحديد سبب صمود برج "بيزا" المائل أمام الكوارث الطبيعية، حيث شهد البرج 4 زلازل قوية منذ عام 1280، وعلى الرغم من عدم الاستقرار الزلزالي للموقع إلا أن البرج ظل محافظً على درجه الميل.

وحللت مجموعة من العلماء بجامعة روما الثالثة، تكوين التربة وخصائص بنية المعجزة المعمارية، التي يبلغ ارتفاعها 58 مترًا، بحسب وكالة "سبوتنك".

وتبين من خلال الدراسة، أن البرج يحافظ على ميله، بفضل التفاعل بين البناء والتربة، إذ تتغير الخصائص الاهتزازية للبناء مع مرور الوقت بحيث لا يختلف البرج مع هزات الأرض أثناء الزلزال، وذلك بحسب دراسة نشرتها جامعة "بريستول".

وقال البروفيسور جورج ميلوناكس من جامعة بريستول: "من المفارقة أن التربة، التي تسببت بإمالة وعدم استقرار البرج وكادت تحدث انهياره، ساعدته على الصمود أمام الزلازل".