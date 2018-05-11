» اعتزال «غالي».. الأهلي يهزم أياكس بهدف «محسن»

11 مايو 2018 - 08:44 م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا وديًا على أياكس الهولندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، فى مهرجان اعتزال حسام غالى قائد الفريق الأحمر.

اتخذت المباراة منذ بدايتها طابع المواجهات الرسمية، وأنقذ حارس أياكس فرصة خطيرة من أقدام عماد متعب فى الدقيقة الثالثة بعد أن ارتقى الأخير بقدمه طائرا فى الهواء وسدد اتجاه المرمى.

سدد محمد هانى كرة قوية فى الدقيقة 9 لكن الحارس أندرى أونانا تصدى لها ببراعة، ثم انطلق جوستين كلويفرت من الجانب الأيمن وأرسل عرضية أبعدها سعد سمير إلى رمية تماس قبل أن تصل لهجوم النادى الهولندى.

وأرسل حسام غالى بينية مميزة إلى الجنوب أفريقى باكامانى لكن حارس أياكس خرج من مرماه فى التوقيت المناسب وأبعدها لركلة ركنية.

فى الدقيقة 24 رواغ باكامانى دفاع أياكس داخل منطقة الجزاء وسدد بطريقة رائعة لكن الكرة علت المرمى الهولندى، ورد أياكس بهجمة سريعة عن طريق الجبهة اليٌمنى ليخرج شريف إكرامى وينقذ الموقف ،ومرر جوستين كلويفرت كرة رائعة من بين أقدام أحمد فتحى نالت إشادة جماهير ملعب هزاع بن زايد.

سيطر فريق أياكس على وسط الملعب لكن دون خطورة على مرمى شريف إكرامى، وحصل جوستين كلويفرت على بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف مع وليد سليمان.

توقفت المباراة فى الدقيقة 30 من أجل التقاط الأنفاس وتناول القليل من المياه، بعدها حصل أياكس على ركلة حُرة سددها أحد مدافعيه لكن سعد سمير كان لها بالمرصاد وأبعدها من داخل منطقة الجزاء.

مرر وليد سليمان كرة رائعة لباكامانى حاول فيها الأخير إيداعها فى شباك أياكس لكن دفاع المنافس حولها لركنية، ثم انفرد باكا مرة أخرى بكرة من الجبهة اليُسرى مررها لعماد متعب لم تصله بسبب تدخل دفاع أياكس لإنقاذ الموقف.

مع بداية الشوط الثانى، دفع الجهاز الفنى للأهلى بـ9 لاعبين دفعة واحدة فى التشكيل الأحمر باستثناء حسام غالى ،ومرر غالى كرة رائعة فى قلب دفاع أياكس باتجاه مروان محسن لكن الحكم احتسب تسلل، ثم أطلق حسن باندى لاعب أياكس تسديدة صاروخية باتجاه الحارس على لطفى تصدى لها الأخير.

فى الدقيقة 57 سدد أحمد حمودى كرة مباشرة على مرمى الفريق الهولندى كان قد تسلمها من حسام غالى لكنها علت العارضة.

دفع حسام البدرى فى الدقيقة 65 باللاعب إسلام محارب بدلا من أحمد حمودى، وسدد دانى دو ويت لاعب أياكس كرة صاروخية تصدى لها على لطفى بمهارة.

في الدقيقة 76 غادر حسام غالى ملعب المباراة وسط تصفيق حار من جماهير الأهلى وحل بدلا منه صلاح محسن، ليُسدل غالى بذلك الستار على مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب، وقام صاحب الاحتفالية بتسليم شارة القيادة لزميله هشام محمد.

فى الدقيقة 83 فاجأ صلاح محسن الجميع، بإحراز هدف التقدم للأهلى بعد أن تسلم كرة أمامية رائعة من زميله ميدو جابر استقبلها الوافد الجديد من إنبى بشكل مميز ثم سددها مباشرة فى مرمى الفريق الهولندى.

احتسب حكم المباراة 4 دقائق وقتا بدل ضائع كانت الخطورة فيها من نصيب الفريق الهولندى قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز الأحمر بهدف نظيف.