طالب يتهم 5 طلاب بالاعتداء عليه جنسيًا وتصويره

11 مايو 2018 - 08:47 م

قررت نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل 5 طلاب بإحدى مدارس المدينة، عقب تصالحهم، لاتهام زميل لهم بالاعتداء جنسيًا عليه وتصويره عاريًا، وتقدمه ببلاغ وتحرر المحضر رقم 3635 لسنة 2018 جنح قسم دسوق.

بدابة الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم "ع. أ. ك" 15سنة، طالب بالمرحلة الإعدادية بمدرسة مدحت الزيات بمدينة دسوق، مقيم بأحد مناطق المدينة، يتهم فيه 5 من زملائه بالمدرسة بالاعتداء عليه جنسيًا وتصويره أثناء لعبهم خارج المدرسة، وإصابته بكدمة بالجبهة مع اشتباه شرخ بفتحة الشرج، تم تحويله للطب الشرعي بمستشفى دسوق العام، لعمل تقرير بالحالة.

واتهم الطالب فى بلاغه، 5 من زملائه فى المدرسة، بضربه وتقييده وخلع بنطاله، والاعتداء عليه جنسيًا، وصوره ثالث بكاميرا الموبايل الخاص به.

وكلف اللواء أحمد صالح، مدير الأمن، العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بتشكيل فريق بحث للقبض عليهم والتحقيق معهم، وألقت قوه من الشرطة برئاسة المقدم هشام السمادونى، رئيس المباحث، ومعاونوه، القبض عليهم.

وبسؤالهم أقروا بمضمون ما جاء فى البلاغ، من ضرب واعتداء وتقييد، وتحرر المحضر رقم 3635 لسنة 2018 جنح قسم دسوق، وبالعرض على النيابة، طلبت تحريات المباحث، إلا أن الأهالى قرروا التصالح وتنازل المجنى عليه عن المحضر.