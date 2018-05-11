إحباط محاولة تفجير موكب «بوتين» و«نتنياهو» في روسيا

11 مايو 2018 - 09:07 م

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج صيرومولوتوف، أن جهاز الاستخبارات الروسي أحبط هجمات كانت تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال احتفال الروس بما يسمى "عيد النصر".

وقال صيرومولوتوف، في حديث لوكالة "تاس" نشر اليوم الجمعة، إن الاستخبارات الروسية تمكنت، قبيل "عيد النصر"، من توقيف عناصر "إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات باستخدام المتفجرات على "فوج الخالدين" في العاصمة موسكو يوم الـ9 من مايو الجاري.

وأضاف "صيرومولوتوف" أن الأمن الروسي ضبط أسلحة كانت بحوزة عناصر تلك المجموعات وكانت مجهزة لمهاجمة المسيرة الاحتفالية، مشيرا إلى أنه "خلال الفترة من 21 حتى 24 أبريل تم القضاء على 26 شخصا"، وفق وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء.

وقال المسؤول الروسي إن الشبكة كانت احتياطية ونشطت في شمال غرب سيبيريا، وتحديدا في دائرة أورال الفيدرالية.

وأوضح صيرومولوتوف أن الأمن الروسي تمكن من الكشف على تلك الشبكة أثناء مراقبة وتوقيف عناصر المجموعة الإرهابية الأساسية التي تتبع إليها الشبكة، في مدينة سان بطرسبورج العام الماضي.

وأضاف: "حينما كنا ندرس مصادر تمويل الجماعة، علمنا أن التمويل يأتي من تركيا، ومن ثم وصلنا إلى مجموعة احتياطية في سيبيريا".

وبحسب وزارة الخالية الروسية، فقد شارك أكثر من 10 ملايين روس في احتفالات عيد النصر وضمت موسكو منهم أكثر من مليون شخص.