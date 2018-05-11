» رسميًا.. الإسماعيلي يحسم المركز الثاني بالتعادل مع المصري

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المصريون

المصرى

الإسماعيلي

حسم فريق الإسماعيلى المركز الثاني في بطولة الدوري العام، بعد تعادله اليوم أمام المصرى، بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24.

تقدم أحمد شكري بهدف للمصرى فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل حسنى عبد ربه للدراويش فى الدقيقة 50.

 بهذه النتيجة رفع الإسماعيلى رصيده إلى 68 نقطة فى المركز الثانى، بينما وصل المصرى إلى النقطة 63 ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلى.


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