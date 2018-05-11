» بالفيديو.. رئيس سموحة يسب «مرتضى» بلفظ خارج

11 مايو 2018 - 09:41 م

تمسك فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، انسحاب فريقه من مباراة نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، أمام الزمالك، في ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية اليوم، الجمعة: «الموضوع ليس له علاقة بالتحكيم المصري.. سبب المشكلة أن اتحاد الكرة وافق على التحكيم المصري وافق على إسناد المباراة لحكام أجانب ثم تراجع بعد ذلك».

وأضاف عامر: «من المرجح أن يكون اتحاد الكرة قد تعرض لضغوط للتراجع عن قراره بالموافقة على تعيين حكام جانب لإدارة المباراة بسبب التطاول والكلام اللي بالك فيه ده».

وعن السؤال هل يقف مرتضى منصور وراء هذه الأزمة، قال«متجبليش سيرته .. العيب مش عليه.. العيب على اللي سايبنه.. ده راجل سافل».

يذكر أن مجلس إدارة نادي سموحة، قرر الانسحاب من مباراة الزمالك، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في نهائي مسابقة كأس مصر.