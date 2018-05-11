إكرامي: حزين لاعتزال «حسام غالي»

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المصريون

الاهلى

حسام غالي

أبدى شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه الشديد من اعتزال زميله حسام غالى، وابتعاد الأخير نهائيا عن المستطيل الأخضر.

وأكد إكرامى لفضائية "صدى البلد"، أنه زامل غالى سنوات عديدة سواء داخل قطاع الناشئين وفينورد الهولندى، وأخيرا الأهلى وتربطه به علاقة صداقة وطيدة، موضحا أن الكابيتانو يحمل جينات القلعة الحمراء وشخصيته تليق بالنادى.

وشدد على أن حسام غالى تعرض لضغوط شديدة فى آخر 3 سنوات وواجه صعوبات فى آخر سنة لهذا قرر الاعتزال  بعد أن تأكد من أنه قدم كل ما لديه فى الملاعب.


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