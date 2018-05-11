  • الجمعة 11 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:24 م
بحث متقدم
الدولار

هذا ما قاله رئيس بنك مصر عن ارتفاع الدولار

كلوب ومحمد صلاح

تصريحات نارية لمدرب ليفربول عن محمد صلاح

مواطنون في إحدى محطات المترو

رفع تذاكر «المترو» يصيب المصريين بالصدمة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

«الإخوان» خارج الكيانات الإرهابية طيلة 2018

بوتين ونتنياهو

إحباط محاولة تفجير موكب «بوتين» و«نتنياهو» في روسيا

مجلس النواب

تعديل قانون البرلمان «غير جائز»

الزحام بالقاهرة (أرشيفية)

أزمة تهدد القاهرة

نهر النيل

هكذا ضيعت مصر حقوقها في نهر النيل

الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

تذاكر المترو الجديدة

في زحمة «المترو».. زيادات أخرى أقرتها الحكومة أمس

استقالة رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عرب وعالم

برنامج تعليمي لوكالة الطاقة الذرية حول التطبيقات السلمية النووية
برنامج تعليمي لوكالة الطاقة الذرية حول التطبيقات السلمية النووية

أخبار متعلقة
#

البرادعي: "ترامب" سيدمر العالم

#

«الطاقة الذرية»: لا مؤشر على تطوير إيران قنبلة نووية

#

البرادعى: أفتخر بوسام "الأثير" الجزائري

#

تعليق «البرادعي» على «مجزرة دوما»

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، استقالة رئيس مفتشي الوكالة، تيرو فارخوراتنا، دون الكشف عن الأسباب.
ونقل راديو "فرنسا الدولي" (رسمي)، عن متحدث باسم الوكالة، قوله إنّ "تيرو فارخوراتنا استقال اليوم" دون ذكر الأسباب أو تفاصيل أخرى، كما أن الوكالة ومقرها فيينا، لم توضح ملابسات الاستقالة حتى الساعة 19.30 تغ.
غير أن الاستقالة جاءت بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.
وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب واشنطن.
وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تغريدة مؤثرة لـ"أبو تريكة" في وفاة والد نادر السيد
» استقالة رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» تعليق ناري لـ"حماس" على تهديدات الكيان الصهيوني
» بالفيديو.. رئيس سموحة يسب «مرتضى» بلفظ خارج
» حجز 8 متهمين في واقعة مذبحة "أسرة الرحاب"
» صورة.. جماهير الأهلي تهاجم «عبد الله السعيد»
» رسميًا.. الإسماعيلي يحسم المركز الثاني بالتعادل مع المصري
» ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟
» زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي
» رسالة مؤثرة من «الننى» لـ«غالى»
» اعتزال «غالي».. الأهلي يهزم أياكس بهدف «محسن»

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون