» استقالة رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

11 مايو 2018 - 10:46 م

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، استقالة رئيس مفتشي الوكالة، تيرو فارخوراتنا، دون الكشف عن الأسباب.



ونقل راديو "فرنسا الدولي" (رسمي)، عن متحدث باسم الوكالة، قوله إنّ "تيرو فارخوراتنا استقال اليوم" دون ذكر الأسباب أو تفاصيل أخرى، كما أن الوكالة ومقرها فيينا، لم توضح ملابسات الاستقالة حتى الساعة 19.30 تغ.



غير أن الاستقالة جاءت بعد بضعة أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقا حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب واشنطن.

