"الصناعة": قرار زيادة أسعار تذاكر المترو "عشوائي"

عقب الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلًا: "قرار عشوائي".



وأوضح "عبدالمطلب"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن بعض الإجراءات تتخذ بطريقة عشوائية، موضحًا أن القرارات الفوجائية بين يوم وليلة يشكك المستثمرين والصناع.

وأوضح "عبدالمطلب"، خلال حواره مع فضائية "ltc" مساء الجمعة، أن بعض الإجراءات تتخذ بطريقة عشوائية، موضحًا أن القرارات الفوجائية بين يوم وليلة يشكك المستثمرين والصناع.