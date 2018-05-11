"المترو": الزيادة في سعر التذكرة تصب في المصلحة

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المصريون ـ متابعات

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صرح عصام منير، مساعد رئيس شركة المترو للتحكم المركزي، بأن رفع قيمة تعريفة الركوب لمترو الأنفاق، سيحافظ على استمرار تقديم خدمة للمواطنين بشكل جيد.
وأضاف "منير"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن زيادة سيتم تحصيلها ستكون في مصلحة المرفق، منوهًا بأن الخط الأول للمترو يحتاج إلى ملايين لتطويره.
وأشار إلى أن تطوير الخط الأول على رأس أولويات الشركة، حيث يحتاج إلى 30 مليار جنيه.

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