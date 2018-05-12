  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:27 ص
بحث متقدم
ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

"الإستعلامات" تستدعى ممثلي روسيا اليوم لهذا السبب

محمد صلاح

ماذا قال محمد صلاح عن مقارنته بميسي ورونالدو ؟

وزير النقل

تصريحات جديدة صادمة لوزير النقل عن زيادة تذكرة المترو

الدولار

هذا ما قاله رئيس بنك مصر عن ارتفاع الدولار

كلوب ومحمد صلاح

تصريحات نارية لمدرب ليفربول عن محمد صلاح

مواطنون في إحدى محطات المترو

رفع تذاكر «المترو» يصيب المصريين بالصدمة

جماعة الإخوان (أرشيفية)

«الإخوان» خارج الكيانات الإرهابية طيلة 2018

الزحام بالقاهرة (أرشيفية)

أزمة تهدد القاهرة

نهر النيل

هكذا ضيعت مصر حقوقها في نهر النيل

الناشط السياسي ممدوح حمزة - والإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري من «حمزة» على علاقة «أديب» بالمعارضة

خبر صادم بشأن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

عرب وعالم

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

3 لافتات للسفارة الأمريكية تظهر في القدس

#

مسيرة نسائية ضد قرار "ترامب" من أمام "الأزهر"

#

«برهامي» يدعو للجهاد ضد الاحتلال

#

"الدعوة السلفية" تطالب بالوقوف ضد قرار نقل "السفارة" إلى القدس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، أن افتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة سيكون يوم 14 مايو/أيّار الجاري.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "فخورون بافتتاح سفارة الولايات المتحدة في القدس يوم 14 مايو".
وأشار البيان أن سفير واشنطن لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، سيشرف على الافتتاح، بحضور وفد على رأسه "جاريد كوشنر"، و"إيفانكا ترامب"، مستشارا الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين.
ولفت أن "سوليفان"، سيعقد يوم الافتتاح اجتماعًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ومن المخطط أن تستخدم واشنطن مقر قنصليتها في القدس، كمقر لسفارتها، إلى حين إنشاء مقر جديد.
يشار أن ذلك يأتي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى "النكبة" الـ70، والتي تعتبرها إسرائيل ذكرى قيامها.
وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتبار المدينة المحتلة، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا عربيًا وإسلاميًا ودوليًا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» في زحمة «المترو».. زيادات أخرى أقرتها الحكومة أمس
» خبر صادم بشأن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس
» تغريدة مؤثرة لـ"أبو تريكة" في وفاة والد نادر السيد
» استقالة رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» إحباط محاولة تفجير موكب «بوتين» و«نتنياهو» في روسيا
» تعليق ناري لـ"حماس" على تهديدات الكيان الصهيوني
» بالفيديو.. رئيس سموحة يسب «مرتضى» بلفظ خارج
» حجز 8 متهمين في واقعة مذبحة "أسرة الرحاب"
» صورة.. جماهير الأهلي تهاجم «عبد الله السعيد»
» ما علاقة زيارة «السيسي» للعاصمة بزيادة أسعار المترو؟
» زعيم الحوثيين يهرب من اليمن في زي نسائي

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • فجر

    03:32 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون