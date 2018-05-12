"الإستعلامات" تستدعى ممثلي روسيا اليوم لهذا السبب

12 مايو 2018 - 12:44 ص

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا، مساء الجمعة، أبدت فيه أسفها وإدانتها لموقع “روسيا اليوم”، لنشره استطلاعًا للرأي لمتصفحيه، حول تبعية مثلث حلايب لمصر أو السودان.



وكشفت الهيئة في البيان عن قرارها باستدعاء المسئولين المعتمدين لديها عن مكتب “روسيا اليوم” في مصر صباح غد السبت 12 مايو، لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً.



جاء في نص البيان:



"تبدي الهيئة العامة للاستعلامات أسفها وإدانتها الشديدين لقيام موقع “روسيا اليوم” بنشر استطلاع للرأي لمتصفحيه حول تبعية مثلث حلايب، لمصر أو للسودان، وتعلم الهيئة الرأي العام المصري أنه فور نشر هذا الاستطلاع المسيء والمستفز للحقائق الثابتة وللعلاقات الراسخة بين الدول الشقيقة والصديقة، بدأ التشاور بينها وبين الجهات المصرية المختصة وعلى رأسها وزارة الخارجية، للاتفاق على الخطوات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في مواجهة هذا الخروج عن التقاليد الإعلامية المهنية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.



وحتى يتم إعلان هذه الخطوات والإجراءات، فقد قررت هيئة الاستعلامات استدعاء المسئولين المعتمدين لديها عن مكتب “روسيا اليوم” في مصر صباح غد السبت 12 مايو، لإبلاغهم برفض مصر التام وإدانتها الكاملة لطرح ما يخص سيادتها ووحدة أراضيها بتلك الطريقة، والتعرف منهم على ملابسات نشره تمهيداً لاتخاذ الخطوات والإجراءات المشار إليها سابقاً".

