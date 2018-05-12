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إصابة 4 في مشاجرة نارية بين عائلتين ببني سويف

قضايا وحوادث

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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مشاجرة

طلق ناري

بني سويف

مصابين

عائلتين

أصيب 4 أشخاص بأعيرة نارية وطعنات أسلحة بيضاء في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بقرية كوم إدريجة التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف ونقلوا إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلا من أحمد عويس شبيب 34 سنة مصاب بطلق نارى بالفخد الأيسر ومقيم قرية بني مدير بمركز الواسطى وبدر محمد محمد 35 سنة ومقيم قرية كوم أدريجة، ومصاب بطلق ناري باليد اليسرى.

كما استقبل المستشفى محمود عشرى عبد التواب 27 سنة ومقيم قرية بني جدير الواسطى ومصاب جرح طعنى غائر بالصدر ومحمد عبد السلام على 35 سنة، ومقيم قرية بني حدير بمركز الواسطى، ومصاب بجرح قطعى بالصدر، وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بقرية كوم أدريجة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، وضبط أطرافها.

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