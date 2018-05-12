فرحات يكشف مفاجأة عن ارتفاع سعر تذكرة المترو

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رفع تذكرة المترو

استنكر الدكتور محمد نور فرحات - أستاذ القانون بجامعة الزقازيق - رفع تذكرة مترو الأنفاق لـ7 جنيهات في بعض المحطات .

وقال "فرحات" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : " بمناسبة أسعار المترو ، في موسكو في السبعينات كان سعر تذكرة المترو لأي مسافة 5كوبيكات / خمسة قروش وهو أفخم وسيلة تنقل في العالم".

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