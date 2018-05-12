صلاح يكشف مفاجأة مدوية عن ركلة الجزاء التي صعدت بالمنتخب

12 مايو 2018 - 07:25 ص

روى نجمنا المصري محمد صلاح موقفا غريبا حدث معه عشية تسديده لركلة الجزاء في مباراة الكونغو التي صعدت بمنتخب مصر لكأس العالم .



وقال "صلاح" في لقاء مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "ON E T" : "قبل المباراة بيوم تدربت على تسديد ركلات الجزاء .. وسددت الركلة في نفس الزاوية التي سددتها بها في مباراة الكونغو .. لكن المفاجأة أن عصام الحضري حارس المنتخب تصدى لها 3 مرات ".



وأضاف: "داهمتني قناعة أنني سأضيع ركلة الجزاء .. ثم رأيتها تدخل إلى الشباك في ذهني .. ووقتها تساءلت؟ هل ستضيع تلك المرة؟ .. لا لن يحدث".



وتابع: "حين حصلنا على ضربة الجزاء تراكمت الضغوط عليّ .. وأنا أرى الكل يصور بالموبايلات والبعض يحتفل بينما مطلوب مني أنا وضعها في الشباك".



