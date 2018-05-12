متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

أحمد عادل شعبان
رفض النجم عماد متعب - لاعب الأهلي السابق - الإجابة على سؤال وجهه له مراسل قناة "صدى البلد" حول عودته للعملاق الأحمر .
وسأل المراسل "متعب" على هامش مهرجان اعتزال حسام غالي : "انت حزين إن محدش من الاهلي كلمك للعودة؟ " .. فرد "متعب" قائلًا: "بص احنا جايين هنا نحتفل بحسام غالي ".
وأضاف: "أنا خدت قرار إني مش هبطل كورة دلوقت .. بس خلينا نتكلم عن حسام غالي" .. فرد المراسل قائلًا: "يعني متعب وهو لابس النهاردة تيشيرت النادي الأهي أنا شايف إنه ينفع مهاجم أساسي في الأهلي " .. فرد متعب قائلًا: "طب أنت عايز ايه؟ .. اسمعني .. أنا بقولك أنا جاي النهاردة لحسام غالي".
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