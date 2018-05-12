  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر08:36 ص
بحث متقدم
متعب

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

محمد صلاح

صلاح يكشف مفاجأة مدوية عن ركلة الجزاء التي صعدت بالمنتخب

مذبحة الرحاب

9 معلومات مثيرة تظهر إلى السطح في مجزرة الرحاب

نور فرحات

فرحات يكشف مفاجأة عن ارتفاع سعر تذكرة المترو

ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

"الإستعلامات" تستدعى ممثلي روسيا اليوم لهذا السبب

محمد صلاح

ماذا قال محمد صلاح عن مقارنته بميسي ورونالدو ؟

وزير النقل

تصريحات جديدة صادمة لوزير النقل عن زيادة تذكرة المترو

الدولار

هذا ما قاله رئيس بنك مصر عن ارتفاع الدولار

كلوب ومحمد صلاح

تصريحات نارية لمدرب ليفربول عن محمد صلاح

مواطنون في إحدى محطات المترو

رفع تذاكر «المترو» يصيب المصريين بالصدمة

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

الرياضة

متعب
متعب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

وزيرة الهجرة: لهذا السبب المصريون بكوا

#

"نيمار" يبدأ خطته لتطفيش مسئولي باريس سان جيرمان

#

«نيمار» يعرض خدماته على برشلونة

#

المسيحيون يخشون العودة إلى مصر

حسام غالي

عماد متعب

رفض النجم عماد متعب - لاعب الأهلي السابق - الإجابة على سؤال وجهه له مراسل قناة "صدى البلد" حول عودته للعملاق الأحمر .

وسأل المراسل "متعب" على هامش مهرجان اعتزال حسام غالي : "انت حزين إن محدش من الاهلي كلمك للعودة؟ " .. فرد "متعب" قائلًا: "بص احنا جايين هنا نحتفل بحسام غالي ".

وأضاف: "أنا خدت قرار إني مش هبطل كورة دلوقت .. بس خلينا نتكلم عن حسام غالي" .. فرد المراسل قائلًا: "يعني متعب وهو لابس النهاردة تيشيرت النادي الأهي أنا شايف إنه ينفع مهاجم أساسي في الأهلي " .. فرد متعب قائلًا: "طب أنت عايز ايه؟ .. اسمعني .. أنا بقولك أنا جاي النهاردة لحسام غالي".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته
» إذا توقفت عن تناول السكريات .. هذا ما سيحدث لجسمك
» 7 أسرار كشفها موظفو ماكدونالدز عن وجباته
» جامعة "هارفارد" تستشهد برأي عالم سعودي .. فما قصته؟
» بيل جيتس يكشف عن العادة السيئة التي تخلص منها في عمله
» في زحمة «المترو».. زيادات أخرى أقرتها الحكومة أمس
» خبر صادم بشأن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس
» تغريدة مؤثرة لـ"أبو تريكة" في وفاة والد نادر السيد
» استقالة رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» إحباط محاولة تفجير موكب «بوتين» و«نتنياهو» في روسيا
» تعليق ناري لـ"حماس" على تهديدات الكيان الصهيوني

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون