» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته

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ترامب

جون ماكين

سخرت مسؤولة بالبيت الأبيض من مرض السيناتور جون ماكين وذلك بعد رفضه لمرشحة الرئيس الامريكي ترامب لتولي منصب مديرة الـ"سي آي إي" ، قائلة : "لا يهم ما يقوله .. هو يحتضر على كل حال".

وقالت صحيفة ذا هيل إن كيلي سادلر وهي مساعدة خاصة في مكتب الاتصالات بالبيت الأبيض، قالت هذا التعليق في اجتماع مغلق حضره نحو 12 موظفا. كما أوردت صحيفة واشنطن بوست تعليق سادلر.

وردت سيندي مكين زوجة السناتور بتغريدة قائلة: "هل لي أن أذكرك بأن زوجي له أسرة من سبعة أبناء وخمسة أحفاد".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سادلر اتصلت بابنة ماكين ماغي، واعتذرت عن التعليقات التي أدلت بها خلال الاجتماع.

وأعربت ماغي عن استغرابها من بقاء المسؤولة في مكانها بالبيت الأبيض.

وتكررت انتقادات جون مكين (81 عاما) لترامب. وفي مذكرة من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الشهر، اتهم مكين ترامب الذي ينتمي مثله للحزب الجمهوري بعدم التمسك بالقيم الأمريكية.

وتم تشخيص إصابة مكين بنوع شرس من سرطانات الدماغ العام الماضي. ويتلقى العلاج في ولاية أريزونا التي ينحدر منها وهو غائب عن جلسات مجلس الشيوخ منذ شهور.

وقالت واشنطن بوست إن متحدثا باسم البيت الأبيض لم يشكك في التقرير.

ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض قوله في بيان: "نحترم خدمة السناتور مكين لبلدنا، ونصلي من أجله ومن أجل أسرته في هذا الوقت العصيب".

وأصدر مكين، الذي كان أسير حرب في فيتنام وعذبه محتجزوه، بيانا يوم الأربعاء دعا فيه زملاءه أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت ضد تعيين جينا هاسبل مديرة لوكالة المخابرات المركزية.

وقال إنها فشلت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المخابرات بالمجلس في معالجة مخاوفه بشأن البرنامج الذي استخدم أساليب استجواب قاسية مع المشتبه بصلتهم بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

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