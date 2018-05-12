» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب

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ماجد المصري

حجاب ابنة الممثل ماجد المصري

نفى الممثل ماجد المصري كل ما تردد حول رفضه لحجاب ابنته "ماهيتاب" ، مؤكدًا أنه تأخر فقط في تهنئتها مما فسره البعض على أنه رفض للخطوة.

وقال في لقاء مع برنامج "أنا وأنا" المذاع على قناة "ON E" : "تأخرت في تهنئة ابنتي بالحجاب حتى تثبت على قرارها .. القصة أنها ارتدت الحجاب قبل ذلك وكانت صغيرة السن ثم عادت وخلعته .. وقبل ارتدائه هذه المرة جلست معها وقلت لها أن هذه المرة سيكون الأمر أكثر جدية ولا يمكنها خلع الحجاب ".

وأضاف: "إذا قررت ماهيتاب ابنتي خلع الحجاب سيكون بيننا مشكلة كبيرة وسأتوقف عن الحديث معها".

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