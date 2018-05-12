شاهد .. بكاء أب مع عمرو الليثي بسبب "شاكوش" نجله

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عمرو الليثي

بوضوح

استضاف الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" رجل يُدعى فتحي ، وقد بكى خلال الحلقة بسبب اعتداء نجله عليه .

وقال "فتحي" خلال لقائه مع البرنامج المذاع على فضائية "الحياة" : "ابني كان بيضربني بتحريض من ناس قرايبي .. في المرة الاولى ضربني بالشاكوش وضهر السكينة ووقعت .. وشهدت الناس عليه وغلطوه واعتذرلي".

وأضاف: "في المرة التانية اتخانق معايا بسبب سكينة كنت عايز أقطع بيها حتة لحمة وضربني ورحت عملت له محضرين في القسم".

الفيديو:


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