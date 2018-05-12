أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

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الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 12 مايو.

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي  17.77 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

بينما سجل  سعر الدولار في البنك الأهلي 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي  17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، أما في بنك البركة 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.

وفي بنكي القاهرة والتجاري الدولي استقر الدولار عند 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وثبت أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.

وفى السوق الموازى استقر متوسط سعر الصرف عند 17.78 جنيه.

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، تراجع إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم أو استقبال حوالاتهم المالية بالعملات الأجنبية، بسبب فارق أسعار الصرف بين القنوات الرسمية والسوق الموازية "السوداء"، وهو ما تغير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر.


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