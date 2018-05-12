  • السبت 12 مايو 2018
  • بتوقيت مصر11:43 ص
بحث متقدم
تذاكر المترو الجديدة

10 كوميكسات ساخرة من غلاء "المترو"

مجلس الدولة

أول إجراء قانوني ضد زيادة أسعار المترو

تواجد أمني مكثف بمحيط «الصحفيين»

تواجد أمني مكثف بشوارع وسط البلد

حسام غالي

ماذا قال نجوم الأهلي عن اعتزال "الكابيتانو"؟

تذكرة المترو

بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

محمد صلاح

بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

مذبحة الرحاب

9 معلومات مثيرة تظهر إلى السطح في مجزرة الرحاب

الأب يبكي

شاهد .. بكاء أب مع عمرو الليثي بسبب "شاكوش" نجله

متعب

متعب يحرج مراسلًا سأله عن رغبته في العودة للأهلي

انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة

آخر الأخبار

طقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 30 درجة

#

انخفاض في طقس اليوم والعظمى تسجل 22 درجة

#

طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 30 درجة

#

انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 23 درجة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 12 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا قد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وشرق البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون حاله معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

وسط الدلتا 18 29

الإسكندرية 19 25

بلطيم 18 25

مطروح 18 24

السلوم 16 23

سيوة 20 31

بورسعيد 20 24

دمياط 20 25

العريش 18 26

رفح 18 25

الإسماعيلية 18 30

السويس 19 29

رأس سدر 21 28

نخل 18 28

نويبع 22 30

طابا 21 29

كاترين 16 29

الطور 21 32

شرم الشيخ 24 32

الغردقة 25 32

مرسى علم 23 31

الفيوم 20 31

بنى سويف 20 31

المنيا 21 31

أسيوط 22 32

سوهاج 23 32

قنا 25 33

الأقصر 25 34

أسوان 26 36

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 22 34

شلاتين 25 34

ابو رماد 24 33

راس حدربة 25 32

حلايب 26 30


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

بريطانيا تعتذر لعبد الحكيم بلحاج عن فضيحتها مع القذافي

جمال سلطان

الروحانية الرجعية!

محمود سلطان

عودة مهاتير محمد

فراج إسماعيل

يوميات بيروت.. وطن الحرية والجمال والانتخابات

د. حسام عقل

أصل الداء.. والدواء (جامعاتنا.. إلى أين؟ 4)

حسام فتحي

هل يستوعب العرب درس الكوريتين ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس وزراء السودان يزور "الكينج"
» طائرة هليكوبتر تصل كوكب المريخ
» لاعبو الزمالك يذبحون عجلا أملا في حصد الكأس
» عامل يطن والدته أثناء تقديم الطعام له فى الفيوم
» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة
» بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة
» حرق فتاة حية بعد اغتصابها للمرة الثالثة في أسبوع
» كيف تكتشف إصابتك بـ"الزهايمر"؟
» انخفاض طفيف في طقس اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» فنان شهير: سأمتنع عن الحديث مع ابنتي إذا خلعت الحجاب
» مقربة من ترامب تسخر من مرض "ماكين" .. وهذا رد زوجته

استطلاع رأي

من ترشح للانضمام لمعسكر المنتخب القادم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
العثور على طفل في صندوق قمامة
محمد صلاح
طارق الزمر
طلاب ومدمنون
الاخوان المسلمين في السجون