بالفيديو.. أصعب لحظة في حياة محمد صلاح

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محمد صلاح

الكونغو

مجدى عبدالغنى

كشف اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، عن أصعب لحظة مر بها في حياته داخل الملاعب، لافتا إلى أن مباراة الطونغو والمنتخب الوطني في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال روسيا كانت نقطة فاصلة، لافتا إلى أن تسجيل هدف الكونغو أصابه بحالة من الذهول والفزع.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة"أون إي": "كنت واقع على الأرض وبشوف الشاشة الدقيقة وصلت لكام، وقررت إن أقوم وأشجع اللاعيبه، فلقيت جوايا نار وكنت عاوز أشجعهم ومش عاوزهم يشوفونى بزعق، وعاوز أشجع الجمهور، ودي أصعب لحظة مرت عليا فى حياتي".

 وأضاف: "كنت بفكر فى كلام الناس اللي بيقولوا احنا منحوسين فى الصعود لكأس العالم، لكن فى دماغى الجيل بتاعى ومش بؤمن بحاجة اسمها نحس، لكن إنك تشتغل وتعمل الحاجة توصل لأى نتايج عاوز توصلها"، مستكملا ضاحكا: "كنت شايف مجدي عبد الغنى كل يوم قدامى".

وأوضح محمد صلاح أنه كان يطمح مع المنتخب فى حصد بطولة الأمم الأفريقية، وبعد عدم تحقيق ذلك فكر فى كأس العالم وفعل شيئا لم تفعله الأجيال السابقة، كاشفا عن لحظة تسجيل الكونغو هدف فى شباك المنتخب فى تصفيات كأس العام.
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