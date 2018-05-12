» "السعيد" يدخل في أزمة جديدة

12 مايو 2018 - 09:48 ص

دخل اللاعب عبد الله السعيد نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في أزمة جديدة لكن هذه المرة فردية في محاولة منه لحل أزمة مع القلعة الحمراء.

وبحسب المعلومات الواردة من داخل القلعة الحمراء، فإن عبد الله السعيد أبلغ عددًا من اللاعبين داخل الفريق دهشته، من إصرار إدارة الأهلي على رحيله وعدم عودته لصفوف الفريق مرة أخرى بسبب توقيعه للزمالك، دون توجيه أى لوم لأحمد فتحى الذى عقد عدد من الجلسات مع مسئولى الزمالك وكان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للقلعة البيضاء.

عبد الله السعيد أكد لزملائه فى الأهلي أن موقف فتحى لا يختلف عنه كثيرا، وعلى الرغم من ذلك يتواجد مع الفريق دون أى يتعرض لأى اتهامات، وفقا لـ"اليوم السابع"

حديث عبد الله السعيد وصل لجوكر الأهلي الذى غضب بشدة وطلب من بعض الأصدقاء المشتركين أن يتحدثوا مع السعيد ويحذروه من ذكر اسمه خلال محاولاته حل الأزمة التى يعيشها حاليًا.