بالصور.. زحام واشتباكات بين المواطنين فى محطات "المترو"

12 مايو 2018 - 09:50 ص

شهدت محطات المترو اليوم تكدس عشرات الركاب أمام شباك صرف التذاكر، بعدما ارتفع سعر التذكرة بدءًا من أمس الجمعة.

وتكدس الركاب على الأرصفة في انتظار القطارات بعدما طالت فترات التقاطر وتأخر القطارات.

وفي السياق ذاته عمد بعض المواطنين إلى القفز من أعلى ماكينات الصرف، بعدما فشلوا في الوصول إلى شباك التذاكر، وخوفًا منهم من التأخر على مصالحهم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

على جانب آخر تواجد عدد من أفراد الشرطة على الرصيف، خوفًا منهم من وجود أي تظاهرات وتعطيل حركة القطارات.